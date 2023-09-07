ФСБ ликвидировала канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

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ФСБ России пресекла деятельность организованной группы, незаконно поставлявшей в страны Западной Европы запчасти к боевым самолетам и вертолетам, в том числе для нужд ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, члены группы покупали и ремонтировали в России узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, затем продавали иностранным заказчикам.

Изъято более 100 изделий для боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро. Также получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонта комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде иной военной техники, совершенной организованной группой. Фигурантам, число которых не раскрывается, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники УФСБ РФ по Нижегородской области пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в российские регионы. Они изъяли свыше 15 килограммов мефедрона и 350 килограммов химических реактивов.

При производстве наркотических веществ местного жителя задержали с поличным. Из оборота были изъяты также 50 литров наркотической смеси, оборудование и средства фасовки. Помимо этого, задержан житель Подмосковья, который был участником канала поставки. Следственный отдел управления возбудил уголовные дела.

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