Уголовное дело завели в Туве после пропажи маленькой девочки

Фото: Следственный комитет РФ

В Туве возбудили уголовное дело после пропажи двухгодовалой девочки в Бай-Тайгинском районе республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

Ребенок пропал накануне вечером, уйдя с чабанской стоянки, расположенной в 30 километрах от сумона Кара-Холь.

Родственники не смогли найти девочку самостоятельно, в связи с чем обратились в полицию. Ребенка теперь ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации, а также родные девочки.

Дело расследуется по статье "Убийство малолетнего лица". Такая статья дает юридическое основание для продолжения поисков. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль.

По данным следствия, на момент пропажи ребенок находился под присмотром родственницы. По ее словам, она отвлеклась по хозяйству и не заметила, как девочка ушла.



Пятилетний ребенок сбежал из детсада в Красноярске и почти час гулял по городу