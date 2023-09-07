МЧС в Туве ищет пропавшую с чабанской стоянки двухгодовалую девочку

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Спасатели в Туве ищут двухгодовалую девочку, которая пропала вечером в среду, 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"В Центр управления в кризисных ситуациях в 03:09 часов по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 километрах от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сперва ее поиски проводили родственники, однако безрезультатно.

Для поисков девочки в район ее пропажи выдвинулась аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Сейчас пропавшую девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди которых от МЧС России 46 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Твери была организована проверка по факту исчезновения женщины 1993 года рождения с ребенком 2021 года рождения. Данные об их местонахождении отсутствовали.

Позднее их нашли. По предварительной информации прокуратуры, они покинули место жительства в связи с внутрисемейным конфликтом.

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