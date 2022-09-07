Прокуратура предъявила обвинения участникам дела, готовившим покушение на Макрона – СМИ

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Французская национальная антитеррористическая прокуратура выдвинула обвинения 12 предполагаемым участникам ультраправой группировки в планировании покушения на президента страны Эммануэля Макрона, которое должно было произойти в 2018 году. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники.

"Обвинения в окончательной редакции предъявлены 11 мужчинам и одной женщине в возрасте от 22 до 62 лет", – говорится в материале агентства.

Следствие считает, что обвиняемые входили в состав праворадикальной группировки Les Barjols, добавили в СМИ. Они планировали совершить насильственные действия в отношении Макрона в ноябре 2018 года.

Уточняется, что изначально в деле рассматривали 14 участников. Позже прокуроры отказались рассматривать обвинения в отношении 2 человек.

Ранее бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер на 68-м году жизни после совершенного на него покушения. Синдзо Абэ скончался в больнице префектуры Нара, куда был госпитализирован после покушения.

Нападение на бывшего премьер-министра произошло во время уличного выступления в рамках его предвыборной программы в городе Нара. Тогда сообщалось, что злоумышленника задержали.