Интервалы движения поездов увеличены на участке оранжевой ветки столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время движение поездов на данном участке линии осуществляется в соотвествии с расписанием, заявили в Дептрансе.

Ранее интервалы движения поездов были увеличены на центральном участке Арбатско-Покровской линии и западном участке Филевской линии. Сообщалось, что увеличение интервалов было связано с проверкой инфраструктуры.

Позже движения на линия восстановили. В Дептрансе сообщили, что теперь поезда следуют в соответствии с расписанием.

До этого также сообщалось, что на участках трех линий метро не было движения поездов из-за повреждения электрического кабеля. Поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии – от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии – от "Зябликова" до "Петровско-Разумовской".