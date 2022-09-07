Интервалы движения поездов увеличены на участке оранжевой ветки столичного метро

07 сентября, 21:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На южном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях", – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время движение поездов на данном участке линии осуществляется в соотвествии с расписанием, заявили в Дептрансе.
Ранее интервалы движения поездов были увеличены на центральном участке Арбатско-Покровской линии и западном участке Филевской линии. Сообщалось, что увеличение интервалов было связано с проверкой инфраструктуры.
Позже движения на линия восстановили. В Дептрансе сообщили, что теперь поезда следуют в соответствии с расписанием.
До этого также сообщалось, что на участках трех линий метро не было движения поездов из-за повреждения электрического кабеля. Поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии – от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии – от "Зябликова" до "Петровско-Разумовской".
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