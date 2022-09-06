Движение поездов на трех линиях метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на участках трех линий столичного метро восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

В департаменте также пояснили, что утром были ограничения на Филевской линии метро из-за отсутствия электричества. Подачу в автоматическим режиме прекратили из-за ошибки подрядчика "Каста". Компания ночью меняла кабель, который нужен для управления движением поездов сразу на нескольких линиях.

"Метро работает в штатном режиме. <...> Были организованы бесплатные компенсационные автобусы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе пообещали предъявить подрядчику иск по компенсации ущерба.

Ранее движения поездов не было на участках трех линий метро. Поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии – от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии – от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской".

