На участках трех линий метро нет движения поездов из-за повреждения электрического кабеля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов на участках трех линий метро, сообщается в телеграм-канале Дептранс. Оперативно.

Отмечается, что поезда не ходят на участке Арбатско-Покровской линии от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской".

На закрытых участках работают бесплатные автобусы КМ, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по требованию полиции станция "Владыкино" Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно закрыта для входа и выхода пассажиров. Отмечалось, что поезда проезжают станцию без остановки.

Позже стало известно, что станцию "Владыкино", по предварительным данным, закрыли из-за едкого запаха брома из случайно разбитой емкости.

