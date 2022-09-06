Москвичей предупредили об ограничениях входа на станцию метро "Бауманская" в часы пик

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ситуативные ограничения входа на станцию столичного метро "Бауманская" Арбатско-Покровской линии возможны в часы пик. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Такие меры связаны с уменьшением пропускной способности вестибюля на время проведения ремонта эскалатора. Пассажиров призвали пользоваться наземным общественным транспортом или же менять время проезда с часа пик.

"Приносим извинения за временные неудобства. Информация о ремонтных работах на станциях и в вестибюлях метрополитена доступна в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на участках трех линий метро не было движения поездов из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией. Поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии – от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии – от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской".

