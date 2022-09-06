Движение поездов на двух ветках столичного метро восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Поезда на западном участке Филевской линии и центральном участке Арбатско-Покровской линии следуют в соответствии с графиком, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

Ранее поездах на этих участках следовали с увеличенными интервалами из-за проверки инфраструктуры.

До этого движения поездов не было на участках трех линий метро. Поезда не ходили на участке Арбатско-Покровской линии – от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; Филевской линии, а также на участке Люблинско-Дмитровской линии – от "Зябликово" до "Петровско-Разумовской".

Позднее стало известно, что ограничения на Филевской линии метро были из-за отсутствия электричества. Подачу в автоматическим режиме прекратили из-за ошибки подрядчика "Каста". Компания ночью меняла кабель, который нужен для управления движением поездов сразу на нескольких линиях.