Увеличены интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро временно увеличены, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что причиной задержки поездов стал человек на пути. Обстоятельства произошедшего уточняются. Движение уже вводится в график.

Ранее сообщалось, что на юго-западном участке Сокольнической линии столичного метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Уточнялось, что это было сделано для проверки подвижного состава.