СК проверяет информацию о воспитательнице детсада под Одинцово, связавшей ребенка

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В СМИ появилась информация о воспитательнице из детского сада в Одинцовском городском округе, которая жестоко обращалась с пятилетним мальчиком. По данному факту следователи организовали проверку. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

"Сообщается, что воспитатель детского сада, расположенного в поселке Горки-10 во время тихого часа обмотала пятилетнему мальчику руки и ноги канцелярским скотчем, после чего через короткий промежуток времени сняла скотч с ребенка", – рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Анна Тертичная.

По ее словам, специалисты тщательным образом изучат все обстоятельства, изложенные в публикации. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Реутове задержали санитарку дома престарелых. По данным следователей, 54-летняя сотрудница пансионата грубо обращалась с подопечными, а также не оказывала им должного ухода. Избиение одного из постояльцев попало на видео, которое позже опубликовали СМИ.