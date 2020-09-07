В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве скончались 16 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Всего за последние сутки в России подтвердили 5 185 случая новой коронавирусной инфекции. Из них 1 223 случая не имели клинических проявлений болезни. На Москву пришлось 690 случаев.

В столице число новых случаев коронавируса составляет 5,44 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю город находится во втором десятке среди субъектов РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 26,7 миллиона случаев заражения, свыше 876 тысяч человек скончались. В России выявлено 1 030 690 случаев COVID-19, вылечились 843 277 человек, скончался 17 871.