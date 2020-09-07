Вынесен приговор по делу об убийстве журналиста Хашукджи

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Суд Саудовской Аравии вынес решение в отношении обвиняемых по делу об убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает "Газета.ру".

Наказание в виде 20 лет тюремного заключения получили пять человек. Еще один обвиняемый получил 10 лет, двое – по 7 лет тюрьмы.

В Генпрокуратуре заявили, что приговор является окончательным. Уголовное производство было закрыто.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.