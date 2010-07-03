Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашукджи

11:16
11:16
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за инцидент с убийством в Турции журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, который размещен на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Планируется, что фильм выйдет в эфир 1 октября.
"Это случилось, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность", – сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, занимающий второе положение в стране после короля.
При этом он подчеркивает, что не знал о происходящем с Хашукджи. Принц отметил, что в королевстве "20 миллионов подданных и три миллиона госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, чем занимается каждый из них.
Также он прокомментировал вопрос о том, что члены "команды убийц" Хашукджи передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных самолетах королевского авиапарка. Кронпринц пояснил, что "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это".
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар ранее заявила, что в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи виновен Эр-Рияд. Также Каламар отметила, что есть доказательства причастности саудовского наследного принца к убийству Хашукджи, но для окончательных выводов нужно дальнейшее расследование.
Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.
Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.
Дональд Трамп не исключил, что саудовский принц Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста. США также ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: