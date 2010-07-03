Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашукджи

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал ответственность за инцидент с убийством в Турции журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, который размещен на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Планируется, что фильм выйдет в эфир 1 октября.

"Это случилось, когда я был на службе. Я беру на себя всю ответственность", – сказал Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, занимающий второе положение в стране после короля.

При этом он подчеркивает, что не знал о происходящем с Хашукджи. Принц отметил, что в королевстве "20 миллионов подданных и три миллиона госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, чем занимается каждый из них.

Также он прокомментировал вопрос о том, что члены "команды убийц" Хашукджи передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных самолетах королевского авиапарка. Кронпринц пояснил, что "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это".

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар ранее заявила, что в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи виновен Эр-Рияд. Также Каламар отметила, что есть доказательства причастности саудовского наследного принца к убийству Хашукджи, но для окончательных выводов нужно дальнейшее расследование.

Журналист Джамаль Хашукджи пропал в Турции 2 октября прошлого года после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле. Через 18 дней Эр-Рияд признал факт гибели Хашукджи в своей дипмиссии.

Власти Саудовской Аравии заверили, что его смерть не была санкционирована руководством страны. 15 ноября прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для убийц Хашукджи.

Дональд Трамп не исключил, что саудовский принц Мохаммед бен Салман знал об убийстве журналиста. США также ввели санкции против 17 лиц в Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству.