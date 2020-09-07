Суд арестовал московского таксиста по делу о смертельном отравлении клиента нейролептиком

16:41
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Суд арестовал таксиста Рахмана Сулейманова, которого обвиняют в отправлении клиента нейролептиком, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы столичного управления СК РФ Юлию Иванову.
"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала Иванова.
Она отметила, что дело Сулейманова проходит по части 4-й статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и по пункту "в" части 4-й статьи 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего").
"Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы", – заявила Иванова.
Инцидент произошел в декабре 2018 года. Недалеко от Измайловского шоссе обнаружили тело мужчины. Смерть наступила в результата острого отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.
По версии следствия, таксист, совершивший преступление, ездил со скрытым госномером. Это позволяло ему скрываться от следствия. Сообщается, что таксист воспользовался опьянением клиента и ввел в организм психотропные вещества с целью кражи ценного имущества.
Ранее в Москве таксист обокрал столичного жителя. Последний после распития спиртных напитков попытался вызвать такси, но у него не вышло. Тогда неизвестный мужчина предложил ему довезти его до дома.
Потерпевший уснул в машине, однако очнулся в подъезде. Выяснилось, что мужчина украл его самокат и телефон. Потом потерпевший узнал, что с его карточки были сняты 28 тысяч рублей.
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