Восемь машин столкнулись в ДТП в Ингушетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь автомобилей столкнулись в ДТП в Ингушетии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Он сообщил, что авария случилась на федеральной трассе "Кавказ".

"Один человек скончался от полученных травм", – заявил источник.

Кроме того, в аварии пострадали несколько человек. Все они были доставлены в республиканскую больницу. Информации об их состоянии пока нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются причины случившегося.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла на Ленинском проспекте в Москве. В результате происшествия пострадал один человек.