Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять машин столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

ДТП произошло в районе дома 2. Одному человеку потребовалась помощь медиков. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее возле дома 5 по Можайскому шоссе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В результате инцидента пострадало два человека.

В Дмитрове водитель Mercedes сбил пешехода и скрылся. Полиция ведет проверку по данному нарушению.