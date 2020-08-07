Число жертв жесткой посадки самолета Air India увеличилось до пяти человек

19:58
Фото: телеграм-канал "Авиадиспетчер"
По меньшей мере пять человек погибли при жесткой посадке самолета Air India в индийском городе Кожикоде. Ранения получили более 50 человек, сообщает Reuters.
Кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены. Воздушное судно развалилось на две части. На взлетно-посадочной полосе и за ее пределами разбросаны обломки.
К месту крушения прибыли 24 машины скорой помощи. Пожарные обливают корпус самолета водой для предотвращения возгорания. Пострадавших выносят через открытые двери судна.
Известно, что самолет следовал из Дубая. На его борту могут находиться от 170 до 194 пассажиров.
Сейчас генконсульство РФ выясняет, были ли в самолете россияне.
Ранее вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Республике Алтай. Инцидент произошел на горе Белухе. Информации о пострадавших не поступало.
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