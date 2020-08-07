Бывшего министра Самарской области Гришина арестовали на два месяца

18:49
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Бывший проректор МГУ и экс-глава Минстроя Самарской области Алексей Гришин, обвиняемый в преднамеренном банкротстве компании в Мордовии, арестован на два месяца, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета республики.
45-летний Алексей Гришин был задержан в Москве и доставлен в Саранск. По месту проживания в Красногорском районе, в московской квартире и в рабочем кабинете были проведены обыски.
Гришин является соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит ООО "СДС-Управление строительства". По данным следствия, к январю 2018 года у этой компании образовалась кредиторская задолженность на сумму более 180 миллионов рублей.
С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгоды руководство по фиктивным основаниям заключило договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 миллионов рублей получала другая коммерческая организация.
В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность компании простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между организациями не было.
Решением Арбитражного суда республики ООО "СДС-Управление строительства" признано банкротом, в связи с чем кредиторам был причинен ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей.
За период с января по март 2020 года обанкротились более 22 тысяч граждан. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты также прогнозируют резкий рост по этому показателю.
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