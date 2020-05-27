В России готовят инициативу по изменению законодательства о банкротстве

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В министерстве экономического развития РФ готовят инициативу по изменению законодательства о банкротстве. С таким заявлением выступил глава ведомства Максим Решетников.
"Одной из важных мер, которая будет способствовать перезапуску бизнеса, должно быть изменение законодательства о банкротстве. Мы сейчас готовим большой комплексный закон о банкротстве с целью сделать банкротство цивилизованной структурой, которая не поставит на предпринимателе клеймо", – приводит Агентство "Москва" его слова.
Решетников отметил, что в настоящее время предприниматель в случае банкротства в течение 3 лет не может вернуться к осуществлению деятельности. Также существуют риски уголовного преследования.
Текущая же ситуация, по его словам, требует либерализации в этой части, чтобы добросовестные бизнесмены могли максимально быстро снова создать компании и рабочие места.
Ранее Максим Решетников высказался о легализации удаленного режима работы в России. Он заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией во многом ускорила принятие этого решения.
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