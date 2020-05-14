Законопроект о неприкосновенности прожиточного минимума должников внесен в Госдуму

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с руководителем Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект. Предлагается, чтобы кредиторы оставляли должникам гарантированный минимум на жизнь, передает Агентство "Москва".
"Люди, оказавшиеся в долговой яме, не должны лишаться средств к существованию, поэтому мы с коллегами предлагаем установить ограничение, согласно которому при взыскании кредиторами долгов прожиточный минимум остается неприкосновенным", – говорится в заявлении руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.
Отмечается, что изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, федеральные законы "Об исполнительном производстве", "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", "О страховых пенсиях", "О несостоятельности (банкротстве)" и в Трудовой кодекс РФ.
Неверов пояснил, что нужен баланс между интересами кредитных организаций и правами россиян. Так, парламентарий подчеркнул, что наименее финансово грамотным людям дают займы с высокими процентами.
Известно, что прожиточный минимум устанавливают региональные власти. При этом сумма не может быть ниже МРОТ, составляющего 12 130 рублей.
Кроме того, авторы данного документа предусматривают отдельные положения, связанные с порядком взыскания средств с должника. Речь идет о россиянах, чьи доходы не превышают прожиточного минимума.
В таком случае должно осуществляться межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами. Данный процесс потребуется, чтобы обновлять информацию о имуществе и доходах, которые могли появиться у должника.
Депутат фракции "Единая Россия" Ольга Савастьянова уточнила, что предлагаемые инициативы направлены на помощь жителям России в различных ситуациях.
Ранее в Совфеде предложили не повышать тарифы на газ и электроэнергию.
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