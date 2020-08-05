В Москве задержали бывшего министра Самарской области

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Бывший проректор МГУ и экс-глава министерства строительства Самарской области Алексей Гришин был задержан в Москве. Об этом сообщает RT.

"(...) задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства", – рассказали в следственном управлении СК Мордовии.

Операцию провели следователи СК совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД. Кроме того, привлечены были бойцы Росгвардии.

Мужчину задержали в рамках расследования по уголовному делу о преднамеренном банкротстве. Наказание по данному правонарушению регулируется статьей 196 УК РФ.

Ранее стало известно, что за период с января по март 2020 года обанкротились более 22 тысяч граждан. Это на 68% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты также прогнозируют резкий рост по этому показателю.

