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Автобус столкнулся с фурой в Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Автобус выполнял рейс из Тюмени в Крым. Информация о том, что он столкнулся с фурой, груженной зерном, поступила в 15:37.

"От удара у автобуса заклинило двигатель. По предварительной информации, пострадали 9 человек", – сообщили в ведомстве.

Ранее четыре легковых автомобиля столкнулись под Воронежем. В результате инцидента три человека погибли, еще четыре пострадали. По факту ДТП была инициирована проверка, нацеленная на установку обстоятельств происшествия.