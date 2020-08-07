В Москве задержали подозреваемого в попытке продать госнаграды СССР

17:05
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Полиция задержала в центре столицы подозреваемого в попытке сбыта государственных наград, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
"Информация о том, что неизвестный пытается сбыть предметы, схожие с государственными наградами, поступила в территориальный отдел полиции. Правоохранители после проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали в Гончарном проезде 36-летнего жителя столицы, который ранее уже был судим за аналогичное преступление", – сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что мужчина пытался незаконно продать орден Красной Звезды и орден Отечественной войны второй степени. Награды были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград".
Ранее сообщалось, что столичная полиция задержала мужчину, попытавшегося продать орден войны времен СССР. Данный предмет он пытался сбыть в пунктах оценки и скупки антиквариата на Арбате.
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