19:46
19:46
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Фото: телеграм-канал Life Shot
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вышел к местным жителям в селе Кой-Таш. Об этом сообщает РИА Новости.
По последней информации, часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам экс-президента Атамбаева. Его сторонники требуют отставки действующего президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.
Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства. Сторонники бывшего национального лидера пытались помешать правоохранителям попасть в дом.
В результате штурма пострадали 12 человек, из них пять человек доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, еще двое – в Чуйскую областную больницу.
Сообщалось, что вокруг дома политика находятся несколько сотен сотрудников милиции, поступали данные о стрельбе. Как рассказывали очевидцы, спецназ применил светошумовые гранаты. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет.
Представители киргизских спецслужб заявили, что боевое оружие в ходе спецоперации не применялось – использовались только резиновые пули.
Парламент Киргизии 20 июня предоставил прокуратуре ряд обвинительных заключений в отношении Атамбаева. Экс-президент Киргизии подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.
27 июня парламент Киргизии лишил экс-президента неприкосновенности. Это дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
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