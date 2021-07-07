Патрулировавший границу с Гаити вертолет ВВС Доминиканы потерпел крушение – СМИ

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Вертолет ВВС Доминиканы, направленный на патрулирование приграничного с Гаити воздушного пространства, потерпел крушение. Об этом сообщает местная газета Al Dia.

ЧП произошло в южной части республики в районе населенного пункта Химани. Информации о погибших или пострадавших пока нет.

Ранее стало известно об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза неизвестными, которые совершили нападение на резиденцию главы государства. В результате атаки была ранена и первая леди страны, которая впоследствии скончалась.

Моиз возглавил Гаити в 2017 году. Мятежники и ранее предпринимали попытки покушения на его жизнь. Попытка госпереворота и убийства президента была пресечена полицией в феврале 2021 года.

