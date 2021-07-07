Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 46 человек

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Число жертв при обрушении здания во Флориде увеличилось до 46 человек. Как сообщает агентство Associated Press, спасателям удалось обнаружить еще 10 погибших.

При этом остается неизвестной судьба еще 99 человек.

Многоэтажное здание частично рухнуло в городе Серфсайд, входящем в территорию Майами. Разрушенными оказались около половины из 130 расположенных в доме квартир.

Посольство России в Соединенных Штатах направило в Госдеп запрос о наличии российских граждан среди пострадавших при обрушении здания во Флориде.