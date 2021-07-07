06:34
телеграм-канал "112"
На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что экипаж совершал посадку в штатном режиме, захода на второй круг не было. Об этом рассказал командир летного отряда компании "Камчатское авиапредприятие".
Поиски в районе крушения продолжаются. Утром, 7 июля, спасателям пришлось изменить маршрут из-за сложного рельефа на местности, чтобы добраться до обломков.
Губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил трехдневный траур. По всей территории региона должны быть приспущены государственные флаги РФ и флаги Камчатского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные передачи и мероприятия.
Самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, потерпел крушение во вторник, 6 июля, вблизи поселка Палана. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь. Позднее две части фюзеляжа самолета обнаружили на склоне сопки и в море.
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