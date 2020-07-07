В Крыму задержали возможных участников террористической организации

В Крыму задержали возможных участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что были задержаны три главаря и четыре участника террористической организации. По месту жительства подозреваемых были проведены обыски.

По данным спецслужбы, задержанные осуществляли на полуострове вербовку граждан в свои ряды. В ходе задержания у них были изъяты запрещенные в РФ материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

3 июля в Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". По данным ФСБ, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе халифата.

В ходе спецоперации у злоумышленников изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.