В Крыму задержали возможных участников террористической организации

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В Крыму задержали возможных участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что были задержаны три главаря и четыре участника террористической организации. По месту жительства подозреваемых были проведены обыски.
По данным спецслужбы, задержанные осуществляли на полуострове вербовку граждан в свои ряды. В ходе задержания у них были изъяты запрещенные в РФ материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
3 июля в Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". По данным ФСБ, задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе халифата.
В ходе спецоперации у злоумышленников изъяли 45 экземпляров экстремистской литературы, 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщал, что в России за 10 лет предотвратили 159 терактов. По его словам, в целом за эти годы в стране удалось предотвратить 698 преступлений террористической направленности.
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