14 россиян не пустили в Мексику

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В мексиканский Канкун не пустили еще 14 граждан РФ. Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мехико.

Ранее пограничники задержали 10 человек, прибывших из России.

Миграционная служба установила, что у троих из них профиль не соответствует туристам, трое находятся в "черном списке" и им запрещен въезд в страну.

Еще четверо прибыли из Узбекистана, и миграционная служба считает, что их паспорта граждан РФ могут быть фальшивыми.

Девять из десяти пассажиров первой группы отправили обратно в Россию.