В аэропорту Мексики задержаны семеро россиян

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Семеро россиян третий день находятся в международном аэропорту города Канкун в Мексике из-за претензий миграционных властей.

Граждане РФ задержаны за несоответствие цели поездки заявленной, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей посольства в стране. Известно, что в консульство задержанные не обращались.

В дипломатических кругах отметили, что случаи отказа россиянам во въезде в Мексику по причине несоответствия цели поездки заявленной – не редкость.

СМИ сообщают, что среди задержанных – туристы из Краснодарского края. "Мы подтверждаем задержание жителя Краснодара в аэропорту Канкуна. К нему подошли сотрудники правоохранительных органов и задали несколько вопросов. Как я понимаю, ответы на них не удовлетворили сотрудников, поэтому он был задержан. Вместе с ним оказалась задержана его супруга", – цитирует портал "Кубань 24" представителя турагентства "Розовый слон".

Предполагается, что туристы вылетят в Россию в воскресенье, 7 июля.

