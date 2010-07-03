Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

Туроператоры призвали россиян оформлять визу во Францию заранее. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации туроператора "Библио-Глобус", с 15 мая 2019 года по требованию генкосульства Франции документы в визовом центре принимаются только по предварительной записи.
В пресс-службе компании отметили, что горожане сталкиваются с трудностями при записи на подачу документов. По их словам, следующая доступная запись в визовый центр – 15 июля.
"Визовый центр Франции никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию, объясняя ее требованием генерального консульства", – сообщили в пресс-службе.
О подобной проблеме сообщил туроператор и Anex Tour. Сотрудники компании добавили, что в настоящий момент на оформление визы может уйти порядка 20 дней, при этом ранее ее можно было оформить за 48 часов. В компании также рассказали, что записаться в визовые центры на ближайшие дни можно только с одобрения консульства.
В конце июня текущего года туроператоры предупреждали россиян о сложностях с получением виз в Финляндию, Венгрию и Чехию. Отмечалось, что ожидание визы в эти страны затягивался на две с половиной недели.
Ранее в АТОР оценили инициативу введения электронных виз. Это упрощенная процедура оформления документов, которую можно пройти удаленно, без похода в визовый центр.
Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными, то есть не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы.
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