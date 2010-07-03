Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:11

Туроператоры рассказали о проблемах с выдачей виз во Францию

общество туризм

16:11

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туроператоры призвали россиян оформлять визу во Францию заранее. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации туроператора "Библио-Глобус", с 15 мая 2019 года по требованию генкосульства Франции документы в визовом центре принимаются только по предварительной записи.

В пресс-службе компании отметили, что горожане сталкиваются с трудностями при записи на подачу документов. По их словам, следующая доступная запись в визовый центр – 15 июля.

"Визовый центр Франции никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию, объясняя ее требованием генерального консульства", – сообщили в пресс-службе.

О подобной проблеме сообщил туроператор и Anex Tour. Сотрудники компании добавили, что в настоящий момент на оформление визы может уйти порядка 20 дней, при этом ранее ее можно было оформить за 48 часов. В компании также рассказали, что записаться в визовые центры на ближайшие дни можно только с одобрения консульства.

В конце июня текущего года туроператоры предупреждали россиян о сложностях с получением виз в Финляндию, Венгрию и Чехию. Отмечалось, что ожидание визы в эти страны затягивался на две с половиной недели.

Ранее в АТОР оценили инициативу введения электронных виз. Это упрощенная процедура оформления документов, которую можно пройти удаленно, без похода в визовый центр.

Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными, то есть не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок. Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы.

Читайте также

общество туризм

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика