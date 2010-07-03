Четыре человека погибли после взрыва бензовоза на Урале

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В результате взрыва бензовоза в Свердловской области погибли четыре человека, еще семь пострадали.

Об этом ТАСС сообщил в воскресенье, 7 июля глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов. Бензовоз с топливом съехал в кювет на 44-м километре дороги Карпинск-Кытлым. Машина воспламенилась, после чего произошел взрыв.

По данным ГУМВД, сверху на цистерне сидели семь человек. Среди пострадавших – подросток 2005 года рождения, пять мужчин и одна женщина. Подростка экстренно доставили вертолетом в Екатеринбург. Погиб мужчина 1968 года рождения и женщина 1976 года рождения.

Личности еще двух погибших устанавливаются. Сотрудники полиции выяснили, что водитель 1968 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что ему госпитализация не потребовалась.

Ранее один человек пострадал при столкновении бензовоза и грузовика на МКАД в районе Терлецкого лесопарка.