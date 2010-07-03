Бензовоз Росгвардии столкнулся с автомобилем на МКАД

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

На МКАД в районе Котельники произошло ДТП. Столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, принадлежащий Росгвардии. О происшествии сообщает источник в правоохранительных органах.

"На МКАД в Капотне произошло столкновение легкового автомобиля и бензовоза Росгвардии. Обстоятельства уточняются", – сказано в сообщении. ДТП случилось на 16-м километре кольцевой автодороги.