Не менее 56 человек погибли при взрыве бензовоза в Нигере

Взрыв бензовоза в Нигере привел к гибели не менее 56 человек. Такие данные опубликовал местный портал ActuNiger. ЧП произошло в столице страны – городе Ниамей.
По информации портала, автоцистерна с бензином перевернулась в ночь на 6 мая неподалеку от городского аэропорта. Местные жители, главным образом женщины и подростки, подошли, чтобы набрать вытекающее из цистерны топливо. Однако спустя несколько минут после аварии бензовоз взорвался.
Как пишет ActuNiger, поиски тел погибших продолжаются, поэтому в дальнейшем число жертв взрыва может вырасти. По словам спасателей, многие тела сильно обгорели.
4 мая СМИ сообщили о взрыве, который прогремел в городе Уокиган штата Иллинойс. Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента. Как полагают местные телеканалы, взрыв мог иметь техногенное происхождение.
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