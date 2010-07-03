Взрыв прогремел в американском Иллинойсе

Полиция проверяет информацию о взрыве в городе Уокиган штата Иллинойс. Об этом рассказал офис шерифа округа Лейк в микроблоге в Twitter.

"Местная полиция и пожарная охрана расследуют взрыв в районе Сансет-Авеню и Нортвестерн-авеню", – говорится в сообщении. Этого района в связи с инцидентом призвали избегать.

Сведений о пострадавших не было. Местные телеканалы полагают, что взрыв мог иметь техногенное происхождение.