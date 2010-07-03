Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге

Снимок с видео 5-tv.ru

В Сети появилось видео с места взрыва мины на набережной в Санкт-Петербурге. Запись опубликовал "Пятый канал".

На кадрах видно, как к месту ЧП прибыли автомобили ОМОН. Правоохранители сразу оцепили территорию, где взорвался боеприпас времен Великой Отечественной войны. Там работают следователи и криминалисты.

Видео: 5-tv.ru

Ранее сообщалось, что на Октябрьской набережной Петербурга взорвался боеприпас военных времен. В результате ЧП пострадал мужчина, собиравший металлолом. Пострадавший, которому взрывом оторвало руку, был госпитализирован.