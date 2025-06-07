Открытое горение ликвидировано на складе полимерной продукции под Ростовом

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полимерной продукции в Азове Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Здание загорелось в субботу, 7 июня, на площади в две тысячи квадратных метров. Для тушения огня привлекли 37 специалистов и 13 единиц техники. Спустя время пожар удалось локализовать, однако работник склада получил ожоги и был госпитализирован, уточнили в региональном главке МЧС.

Ранее крупное возгорание произошло в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутского области. Площадь пожара составляла две тысячи "квадратов", для его ликвидации привлекли 16 пожарных и семь единиц техники, в том числе пожарный поезд. Позже огонь удалось потушить.

До этого пожар вспыхнул на петербургском заводе "Авангард", возгоранию присвоили второй ранг сложности. На площади 100 "квадратов" его ликвидировали 31 человек и 11 единиц спецтехники.