07 июня, 15:39Происшествия
Открытое горение ликвидировано на складе полимерной продукции под Ростовом
Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе полимерной продукции в Азове Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Здание загорелось в субботу, 7 июня, на площади в две тысячи квадратных метров. Для тушения огня привлекли 37 специалистов и 13 единиц техники. Спустя время пожар удалось локализовать, однако работник склада получил ожоги и был госпитализирован, уточнили в региональном главке МЧС.
Ранее крупное возгорание произошло в локомотивном депо в городе Тайшете Иркутского области. Площадь пожара составляла две тысячи "квадратов", для его ликвидации привлекли 16 пожарных и семь единиц техники, в том числе пожарный поезд. Позже огонь удалось потушить.
До этого пожар вспыхнул на петербургском заводе "Авангард", возгоранию присвоили второй ранг сложности. На площади 100 "квадратов" его ликвидировали 31 человек и 11 единиц спецтехники.
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