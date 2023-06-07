14:56Происшествия
Два человека пострадали при падении лифта в Нижнем Новгороде
Фото: телеграм-канал "МЧС Нижегородская область"
Два человека получили травмы при падении лифта в административном здании в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба управления МЧС региона.
ЧП произошло в здании по улице Народной в Московском районе. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
В региональной трудовой инспекции уточнили, что при падении лифта в шахту пострадали два работника. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее после проникновения в шахту лифта в доме на Свободном проспекте в Москве погиб 18-летний молодой человек. Лифт начал движение, что привело к смерти мужчины. ГУ СК РФ по Москве организовал проверку по факту произошедшего.
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