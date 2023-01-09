В Краснодаре организовали проверку после падения лифта с девушкой внутри

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После публикации в Сети видео, на котором девушка оказалась внутри сорвавшегося лифта, власти Краснодара проверят управляющую организацию дома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.

Проверка управляющей организации ООО "Репино" будет проведена 10 января. В ходе нее оценят безопасность использования лифтового оборудования в многоквартирном доме № 34 по улице Зиповской.

В управляющей компании сообщили, что заключение с точной причиной поломки в настоящее время не выдано. Также представители отметили, что механизмы проходили проверку на регулярной основе, нарушений выявлено не было.

В пресс-службе управления МВД РФ по Краснодарскому краю отметили, в полицию сообщений по данному инциденту не поступало.

Падение лифта зафиксировали камеры видеонаблюдения. На распространившемся в Сети видео видно, как девушка заходит в лифт многоэтажки. После этого кабину встряхивает, появляются клубы пыли. Судя по записи, выбраться из лифта пострадавшей помог лифтер.

Ранее стало известно, что тело мужчины обнаружили в шахте лифта жилого дома на востоке Москвы. В столичной прокуратуре сообщили, что погибший сам открыл двери кабины на первом этаже и спустился в шахту, однако в этот момент лифт поехал.

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