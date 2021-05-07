Два человека пострадали при обрушении моста в Оренбургской области

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Два человека пострадали при обрушении моста через реку Салмыш в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Пролет обрушился при проведении плановых ремонтных работ. Двоих пострадавших доставили в медучреждения.

"На транспортное сообщение данная ситуация не повлияла, движение транспортных средств осуществляется по дублирующему мосту", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пешеходный мост рухнул в Екатеринбурге. В результате инцидента никто не пострадал.