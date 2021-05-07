В ЯНАО проверяют кафе после сообщений о массовом отравлении

17:07
В городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе проверяют местный ресторан быстрого питания после сообщений в социальных сетях о массовом отравлении. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.
Уточняется, что до этого в местной группе в "ВКонтакте" мужчина рассказал, что он и его товарищи попали в инфекционное отделение больницы после посещения заведения. В комментариях некоторые пользователи рассказали, что у их знакомых тоже возникли симптомы отравления после посещения упомянутого кафе.
Источник РИА Новости отметил, что, когда данная информация появилась, управляющий заведения самостоятельно закрыл его и пригласил работников санитарной службы.
В середине апреля Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одной из кофеен сети Cofix в Москве. Его сотрудники продали женщине бутылку, в которой вместо воды оказался антисептик.
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