В ЯНАО проверяют кафе после сообщений о массовом отравлении

В городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе проверяют местный ресторан быстрого питания после сообщений в социальных сетях о массовом отравлении. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

Уточняется, что до этого в местной группе в "ВКонтакте" мужчина рассказал, что он и его товарищи попали в инфекционное отделение больницы после посещения заведения. В комментариях некоторые пользователи рассказали, что у их знакомых тоже возникли симптомы отравления после посещения упомянутого кафе.

Источник РИА Новости отметил, что, когда данная информация появилась, управляющий заведения самостоятельно закрыл его и пригласил работников санитарной службы.

В середине апреля Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в одной из кофеен сети Cofix в Москве. Его сотрудники продали женщине бутылку, в которой вместо воды оказался антисептик.

