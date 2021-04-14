Роспотребнадзор нашел нарушения в кофейне в Москве, где девушку "напоили" антисептиком

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Столичный Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кофейне, где девушке продали бутылку воды, в которой находился антисептик. Об этом информирует сайт надзорного ведомства.
"В кофейне Cofix допущены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", – сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что в кофейне не соблюдались санитарные правила и гигиенические нормативы. Кроме того, заведение не выполняло противоэпидемические мероприятия в условиях сохранения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, кофейня не контролировала ношение посетителями масок и перчаток. У заведения также не оказалось инструкции по разведению дезинфицирующих средств и пятидневного запаса дезсредств. Кроме того, на рабочем растворе с дезсредством не было маркировки, наименования средства и его концентрации.
"Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств осуществляется в моечной ванне для мытья производственного инвентаря в помещении, где производится реализация продуктов питания; отсутствует отдельное выделенное место для хранения дезсредств, и последние хранятся под раковиной в производственном помещении", – рассказали в Роспотребнадзоре.
По факту нарушения были составлены протоколы, в том числе – о временном запрете деятельности кофейни. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
"После составления протоколов и опечатывания кофейни материалы дела в отношении ООО "РАХМИЛЕВИЧ САХАР" будут направлены в Тверской районный суд города Москвы для административного приостановления деятельности", – заключили в ведомстве.
О происшествии стало известно накануне. Сообщалось, что виновные сотрудники заведения были наказаны и отстранены от работы.
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