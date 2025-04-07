В Крыму арестован член неонацистской ячейки, который хотел поджечь мечеть

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

18-летний житель Симферополя арестован по обвинению в приготовлении к теракту и поджогу здания, сообщает телеграм-канал ГСУ СК по Крыму.

Уточняется, что юноша является членом ячейки международного неонацистского движения, деятельность которого признана в РФ террористической и запрещена.

"В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в Симферополе, для чего изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодежи", – уточнили в СКР.

Завершить свои преступные действия он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ и МВД. Молодой человек дал исчерпывающие признательные показания. Суд заключил его под стражу.

Ранее в ФСБ выяснили, что 18-летний житель Крыма поддерживал связь с главой террористической организации из Украины, который поручил ему поджечь мечеть за тысячу долларов. Кроме того, юноша подозревается в нападении на граждан, порче их имущества, поджогах и нанесении экстремистской символики.

По месту его жительства были найдены бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска, а также средства связи. Кроме того, со своего мобильного телефона житель Крыма администрировал телеграм-канал антироссийской и неонацистской направленности.

