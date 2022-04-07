Похожий на снаряд времен ВОВ предмет обнаружили на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На северо-западе Москвы рабочие обнаружили предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При проведении земляных работ вблизи дома номер 14 на улице Демьяна Бедного найден предмет, похожий на боеприпас времен войны", – сказал собеседник агентства.

В настоящее время место находки оцепили, туда выехала группа саперов.

Ранее в городе Реже Свердловской области один человек погиб и шесть получили травмы при обезвреживании старого снаряда. Инцидент произошел на предприятии "Гефест-М", специализирующемся на утилизации боеприпасов и производстве взрывчатых веществ промышленного назначения.

