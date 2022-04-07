Неизвестные украли с базы британских ВМС топливо на сумму более 325 тыс долларов – СМИ

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Неизвестные в течение нескольких недель совершали кражи дизельного топлива с базы ВМС. Об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что кража оценивается в более чем 326,7 тысячи долларов. Ее выявили после того, как охранники базы ВМС из числа гражданских лиц провели выборочную проверку бензовоза, покидавшего территорию Девонпорта. Согласно изданию, большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке.

В свою очередь, Минобороны Великобритании подтвердило факт инцидента. Там добавили, что никаких сбоев в работе Минобороны не произошло. Кроме того, руководство ВМС Великобритании начало расследование.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Кстове в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Роспотребнадзор между тем организовал отбор проб воздуха в районе жилых домов, в направлении которых дует ветер. По факту инцидента проверку организовала региональная прокуратура. Специалисты оценят соблюдение норм российского законодательства и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.