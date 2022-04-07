Неизвестные украли с базы британских ВМС топливо на сумму более 325 тыс долларов – СМИ

06:22
Фото: depositphotos/Stringer_Image
Неизвестные в течение нескольких недель совершали кражи дизельного топлива с базы ВМС. Об этом сообщила газета The Sun.
Отмечается, что кража оценивается в более чем 326,7 тысячи долларов. Ее выявили после того, как охранники базы ВМС из числа гражданских лиц провели выборочную проверку бензовоза, покидавшего территорию Девонпорта. Согласно изданию, большая часть украденного топлива была реализована на черном рынке.
В свою очередь, Минобороны Великобритании подтвердило факт инцидента. Там добавили, что никаких сбоев в работе Минобороны не произошло. Кроме того, руководство ВМС Великобритании начало расследование.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Кстове в Нижегородской области загорелись семь бензовозов с дизельным топливом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Роспотребнадзор между тем организовал отбор проб воздуха в районе жилых домов, в направлении которых дует ветер. По факту инцидента проверку организовала региональная прокуратура. Специалисты оценят соблюдение норм российского законодательства и при необходимости примут меры прокурорского реагирования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: