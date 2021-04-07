Площадь пожара на складе в Люберцах увеличилась до 5 тыс "квадратов"

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Площадь пожара на складе в подмосковных Люберцах увеличилась до 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МЧС РФ.

В ведомстве рассказали, что огонь распространяется достаточно быстро. Тушение осложняет сильные порывы ветра и высокая пожарная загрузка склада.

К тушению уже привлечены более 80 человек и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар начался на складе с бытовой химией и спортивным инвентарем. Согласно информации спасателей, огонь изначально распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй (повышенный) ранг сложности, в его ликвидации принимали участие 3 единицы техники и 11 человек.