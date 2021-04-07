Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

В Лефортовском тоннеле загорелся автомобиль, движение транспорта по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) полностью перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"В Лефортовском тоннеле произошло возгорание автомобиля. Движение полностью перекрыто", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на внешней стороне ТТК образовался затор протяженностью 1,8 километра.

Ранее сообщалось, что в Большом Николоворобинском переулке в центре столицы произошло обрушение строительных лесов. В связи с происшествием там перекрыто движение транспорта.