На Страстном бульваре автомобиль сбил двух пешеходов

Фото: Telegram-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль сбил двух пешеходов на Страстном бульваре в центре Москвы, один из них госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"На Страстном бульваре, владении 5, строении 1/1, произошел наезд на двух пешеходов. Пострадавший госпитализирован", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Большом Николоворобинском переулке в центре столицы произошло обрушение строительных лесов. В связи с происшествием там перекрыто движение транспорта.