Несколько украинских БПЛА сбиты над акваторией Черного моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уже перехватили и уничтожили два БПЛА над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега", – написал он.

Через некоторое время губернатор сообщил о том, что еще четыре беспилотника были уничтожены на значительном расстоянии от берега в районе Качи.

Развожаев отметил, что все службы были приведены в состояние боевой готовности. По данным спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.

Ранее, в ночь на 5 марта, российские военные уничтожили и перехватили восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России. Три дрона были уничтожены над территорией Белгородской области, еще три – над территорией Республики Крым, по одному дрону сбили над территориями Курской и Брянской областей.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать российскую компрессорную станцию "Турецкого потока". Тогда российские ПВО сбили девять вражеских БПЛА, не допустив повреждений объекта и жертв среди персонала станции.

Незначительные повреждения получили только здание и оборудование газоизмерительной станции на территории КС "Русская". Это произошло из-за падения осколков одного БПЛА, однако все последствия были оперативно устранены.